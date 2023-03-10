Ренат Карчаа оценивает вероятность провокаций ВСУ на Запорожской АЭС как очень высокую

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Источник: РИА Новости

Советник генерального директора «Концерна Росэнергоатом» Ренат Карчаа оценил вероятность провокаций на Запорожской АЭС со стороны Киева.



Советник главы «Росэнергоатом» считает, что киевский режим не отказался «от сценария, связанного с силовым захватом атомной электростанции».



Он заявил, что можно ожидать «силовую акцию через участие диверсионно-разведывательных групп или каким-то иным образом» в любой момент и оценивает степень вероятности провокаций ВСУ на ЗАЭС «как очень высокую».



Ранее Ренат Карча отмечал, что инициатива МАГАТЭ о создании вокруг ЗАЭС защитной зоны сорвана Киевом, который занимается откровенным шантажом, требуя демилитаризации и самой атомной станции, и Энергодара, в противном случае грозит «наносить удары» по территории станции.



Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища недалеко от Энергодара, Россия установила контроль над ЗАЭС в марте 2022 года, в МИД России подчеркивали, что это сделано во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.



Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию ЗАЭС.

«Вот так они беспокоятся о ядерной безопасности», - заявил Ренат Карчаа.



