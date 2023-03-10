Ренат Карчаа оценивает вероятность провокаций ВСУ на Запорожской АЭС как очень высокую

Советник генерального директора «Концерна Росэнергоатом» Ренат Карчаа оценил вероятность провокаций на Запорожской АЭС со стороны Киева.
Советник главы «Росэнергоатом» считает, что киевский режим не отказался «от сценария, связанного с силовым захватом атомной электростанции».
Он заявил, что можно ожидать «силовую акцию через участие диверсионно-разведывательных групп или каким-то иным образом» в любой момент и оценивает степень вероятности провокаций ВСУ на ЗАЭС «как очень высокую».
Ранее Ренат Карча отмечал, что инициатива МАГАТЭ о создании вокруг ЗАЭС защитной зоны сорвана Киевом, который занимается откровенным шантажом, требуя демилитаризации и самой атомной станции, и Энергодара, в противном случае грозит «наносить удары» по территории станции.
Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища недалеко от Энергодара, Россия установила контроль над ЗАЭС в марте 2022 года, в МИД России подчеркивали, что это сделано во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию ЗАЭС.
«Вот так они беспокоятся о ядерной безопасности», - заявил Ренат Карчаа.
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