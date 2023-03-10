Премьер-министр Орбан: Венгрия всегда была антироссийской, история не изменилась

Аргументы Недели → Политика 13+

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Attila Volgyi / globallookpress.com

Венгрия всегда была антироссийской, история не изменилась. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру», выступил руководитель венгерского правительства Виктор Орбан.

«Венгрия всегда была антироссийской, история не изменилась — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Орбан озвучил точку зрения, согласно которой Будапешту, видимо, придется пересмотреть свои отношения с Москвой. По словам премьера, это обусловлено меняющейся геополитической обстановкой.