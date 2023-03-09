Орбан заявил, что из-за «меняющейся геополитической реальности» Будапешту придется пересмотреть отношения с Москвой

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Источник: ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (на переднем плане). Фото: Christoph Soeder/globallook.com

В связи с меняющейся геополитической обстановкой Венгрии, видимо, придется пересмотреть свои отношения с Россией. Такую точку зрения высказал, выступая на экономическом форуме в Будапеште, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что для его страны выгодно сохранять хорошие отношения с Россией, однако выразил при этом опасения, что восстановления экономических отношений Европы с Россией ждать в ближайшей перспективе не приходится.

«Европа переживает сейчас реструктуризацию власти, которая проходит скоординированно и в нескольких измерениях. Первым шагом стало отделение европейской экономики от российской», - сказал венгерский премьер.

В связи с этим, по словам Орбана, Будапешту предстоит «серьезно подумать» над тем, какие отношения с Москвой следует выстраивать на следующие 10-15 лет.

Ранее МИД Венгрии сообщил о подготовке визита Орбана в Киев.