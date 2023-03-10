Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Украина выступает за бессрочное продление зерновой сделки

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Источник: РИА "Новости"

зерно, Jens Büttner, dpa, Globallookpress

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу заявил, что Киев выполняет все, что согласовано с ООН по зерновой сделке, вследствие чего настаивает на ее продлении.

Андрей Ермак уточнил, что украинские власти хотят продлить сделку на неопределенный срок. Глава офиса Владимира Зеленского напомнил, что Киев выполняет все, что было согласовано с Организацией Объединенных Наций и Турцией, а также заметил, что партнеры Украины об этом прекрасно знают.

Ермак также сообщил, что украинское руководство в настоящий момент "активно консультируется" с постоянными и непостоянными членами Совета безопасности ООН, чтобы не допустить председательство РФ в СБ с апреля 2023 года.