США выступили за продление продуктовой сделки

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Источник: РИА Новости

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты хотят продлить продуктовую сделку.

«Мы хотим, чтобы она была продлена», - заявил Кирби в интервью телеканалу MSNBC в четверг, 9 марта.

Напомним, что с июня 2022 года документ о совершении зерновой сделки подписали следующие страны и организации: Турция, Россия, Украина и ООН.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что по зерновой сделке есть определенные продвижения, однако вопросы по конечным получателям до сих пор обсуждаются.