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Бывший президент США Дональд Трамп, Julia Nikhinson / globallookpress.com

Против бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут выдвинуть первые официальные обвинения на следующей неделе, что помешает политику принять участие в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Соответствующая информация оказалась в распоряжении издания The New York Times (NYT).

В процитированном материале говорится, что прокуратура вызвала экс-хозяина Белого дома для дачи показаний по делу о выплатах бывшей порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд. Следователи полагают, что Трамп платил женщине за молчание об интимных отношениях с ним.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп сделал заявление о том, что в случае своего повторного избрания американским президентом ему удалось бы в течение десяти минут убедить лидеров стран-членов Европейского союза увеличить помощь Украине.