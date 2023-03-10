Украинские войска продолжают ночные обстрелы в Херсонской области

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Источник: Известия

Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Украинские военные продолжают по ночам обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По информации издания, были выпущены снаряды из ствольной артиллерии.

Данные о пострадавших и различных разрушениях в настоявший момент уточняются.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов высказывался о том, что наступление в регионе возможно станет фатальным для Вооруженных сил Украины.