Украинские войска продолжают ночные обстрелы в Херсонской области

Украинские военные продолжают по ночам обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По информации издания, были выпущены снаряды из ствольной артиллерии.
Данные о пострадавших и различных разрушениях в настоявший момент уточняются.
Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов высказывался о том, что наступление в регионе возможно станет фатальным для Вооруженных сил Украины.