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Украинские войска продолжают ночные обстрелы в Херсонской области

, 09:28 Источник: Известия

Украинские войска продолжают ночные обстрелы в Херсонской области
Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Украинские военные продолжают по ночам обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По информации издания, были выпущены снаряды из ствольной артиллерии.

Данные о пострадавших и различных разрушениях в настоявший момент уточняются.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов высказывался о том, что наступление в регионе возможно станет фатальным для Вооруженных сил Украины.

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