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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром в пятницу, 10 марта, выразил мнение, что наступление в регионе может стать фатальным для Вооруженных сил Украины.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что ВСУ в конце марта – начале апреля планируют наступление на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря.

Владимир Рогов заявил, что если "вашингтонский обком" даст киевскому режиму команду начать наступление в Запорожской области, это может стать фатальным как для украинской армии, так и для руководства Украины. По словам члена главного совета администрации региона, если ВСУ "сунутся" в Запорожскую области, то получат сполна, что может привести к концу режима Владимира Зеленского.