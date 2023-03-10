Глава военной администрации Днепропетровской области Лысак заявил о разрушении объекта энергетики в регионе

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

военный, MOD Russia/globallookpress.com

В Днепропетровской области был разрушен объект энергетической инфраструктуры. Соответствующую информацию предоставил утром в пятницу, 10 марта, глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По словам Сергея Лысака, прилет по энергетическому объекту был зафиксирован минувшей ночью. Глава областной военной администрации уточнил, что там выявлены сильные разрушения. Кроме того, произошел пожар, который к настоящему моменту ликвидирован.

В результате случившегося оказались частично обесточены три населенных пункта.