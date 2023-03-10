Российский сенатор Джабаров назвал «отличной новостью» переизбрание Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок

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Сенатор Владимир Джабаров, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Член верхней палаты парламента Российской Федерации Владимир Джабаров назвал «отличной новостью» переизбрание Си Цзиньпина председателем Китайской Народной Республики на третий срок. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в Telegram-канале отечественного сенатора.

«Отличная новость из Пекина!» — написал Джабаров.

Ранее в пятницу сообщалось, что Си Цзиньпин первым в истории КНР был избран на третий срок на должность главы государства. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли данное решение единогласно. Кроме того, Си Цзиньпин снова стал руководителем Центрального военного совета КНР.