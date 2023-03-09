Шеф ЦРУ Уильям Бернс считает ближайшие полгода критичными для украинского конфликта

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Источник: РИА Новости

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

Ближайшие несколько месяцев — от четырех до шести — станут критичными для развития событий в Украине. Такую точку зрения, опираясь на разведданые, высказал в ходе слушаний в сенатском комитете Конгресса США директор ЦРУ Уильям Бернс.

«В контексте разведданных следующие несколько месяцев: четыре, пять, шесть - станут критичными на поле боя в Украине», — приводит слова Бернса «РИА Новости».

По его оценке, российские силы имеют шанс добиться некоторых тактических успехов, но значительными они не будут.

Ранее в четверг командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский объяснил удержание Бахмута необходимостью выиграть время для подготовки к контрнаступлению.