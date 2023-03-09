Захарова назвала примером невежества и кощунства слова посла США в Осло, сравнившего СВО с гитлеровским вторжением в Норвегию

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Источник: РИА Новости

Посол США в Норвегии Марк Натансон. Фото: Rod Lamkey - CNP/globallook.com

Высказывания посла США в Осло Марка Натансона, проведшего параллель между российской спецоперацией в Украине и вторжением Гитлера в Норвегию в 1940 году, являются крайне невежественными и кощунственными. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг.

«Это пример не просто политического хамства, но крайнего невежества и кощунства. И то, и другое, и третье становятся нормой западной дипломатии, тон которой задают США», - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что подобные высказывания оскорбляют не только память советских воинов, принимавших участие в освобождении Норвегии от фашистских захватчиков, но и граждан самой страны, ее историю.

Ранее Захарова призвала международные правозащитные организации обратить внимание на факты угроз украинской стороны в адрес родственников российских военнопленных.