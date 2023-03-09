Захарова сообщила об украинских угрозах родственникам российских военнопленных и призвала дать этому принципиальную оценку

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе регулярного брифинга в четверг рассказала о том, что родственникам участников спецоперации, попавших в плен, стали поступать звонки из Украины с требованием совершения противоправных актов на территории РФ. Она призвала международные организации дать этим действиям принципиальную оценку.

«Некоторым родственникам российских военнопленных стали поступать звонки от неизвестных лиц на Украине. Они требуют от них совершения диверсионных террористических актов на территории России, а в случае отказа угрожают расправой над нашими военнослужащими, которые находятся в плену», - рассказала дипломат.

Она также сообщила, что МИД решительно осуждает эти «вопиющие преступные методы киевского режима». По ее мнению, международные организации, занимающиеся правами человека, должны не просто обратить внимание на подобные факты, а «дать им принципиальную оценку».

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о некоторых деталях последнего обмена военнопленными.