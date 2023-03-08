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Москалькова опубликовала список из 70 украинских солдат, которых Киев не захотел забирать из плена

, 15:54 Источник: Telegram Татьяны Москальковой

Москалькова опубликовала список из 70 украинских солдат, которых Киев не захотел забирать из плена
Татьяна Москалькова, Federation Council of Russia/globallook.com

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала некоторые подробности состоявшегося накануне обмена военнопленными, опубликовав список из 70 солдат, которых украинская сторона не согласилась забирать.

По ее словам, вместо достигнутой договоренности обмена по формуле «160 на 160», Украина обменяла лишь 90 российских военнослужащих. Омбудсмен сопроводила свой пост списком украинских военных.

«Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Несмотря на сложности, возникающие в процессе обмена, переговорный процесс, по словам омбудсмена, продолжается. «Мы боремся за каждого нашего парня», - заверила она.

Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении 90 российских пленных. В свою очередь, офис президента Украины заявил о 130 украинцах, вернувшихся домой в рамках обмена. 

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