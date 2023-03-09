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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Польша в настоящий момент осуществляет ползучее освоение Украины, строительство на территории бывшей советской республики польского военного центра втянет Варшаву в текущий конфликт. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, выступила Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел.

«Польша осуществляет ползучее освоение Украины, заявила Мария Захарова», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам отечественного дипломата, возведение польского военного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший советник руководителя американского оборонного ведомства Дуглас Макгрегор отметил, что Российской Федерации удалось уничтожить украинскую армию, которую вооружил Вашингтон.