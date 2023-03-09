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Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российской Федерации удалось уничтожить украинскую армию, которую вооружили Соединенные Штаты. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру», сделал Дуглас Макгрегор, бывший советник американского министра обороны.

«Мы недооценили русских, и теперь сидим, уставившись на происходящую катастрофу. Эта армия, которую мы вооружили на Украине, уничтожена. Они теряют тысячи людей в день. Это, грубо говоря, целый батальон», — процитирован экс-советник главы Пентагона в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя удар возмездия снарядами «Кинжал» за диверсию в Брянской области, указал на то, что с подобной атакой бывшая советская республика столкнулась в первый раз.