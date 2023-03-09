Спикер ВС ВСУ Игнат об ударе возмездия «Кинжалами» за диверсию в Брянской области: с подобной атакой Украина столкнулась впервые

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Истребитель МиГ-31, носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя удар возмездия гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» за диверсию в Брянской области, отметил, что с подобной атакой бывшая советская республика столкнулась впервые. Об этом пишет отечественное интернет-издание «Лента.ру».

«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», — приведены слова Игната в процитированном материале.

По словам представителя ВС ВСУ, украинская противовоздушная оборона не смогла сбить ни одного «Кинжала».

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, российское министерство обороны сделало заявление, согласно которому армия страны нанесла массированный удар в ответ на диверсионную вылазку ВСУ на территории Брянской области.