Политолог Марков об отзыве законопроекта об иноагентах: власти Грузии, вероятно, отступили перед давлением США и Евросоюза

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Флаг Грузии, Carsten Reisinger / globallookpress.com

Грузинские власти, вероятно, отступили перед давлением со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза. Так российский политолог Сергей Марков прокомментировал отзыв руководством закавказской республики законопроекта об иностранных агентах.

«Власть в Грузии отступила перед митингами. Ну, наверное, точнее сказать, что власть в Грузии отступила перед давлением США и ЕС», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного аналитика.

Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Грузии, где некоторое время назад вспыхнули массовые беспорядки, не может не вызывать обеспокоенности.