Ракетный пуск КНДР оценен военным руководством США как не представляющий угрозы

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Представители американского командования заявили, что не усматривают угрозы в ракетном пуске, осуществленном КНДР.

В четверг власти Корейской народно-демократической республики сообщили о произведённом в стране ракетном пуске. В свою очередь, представители военного руководства США выразили убеждение, что данное действие КНДР не несёт никакой угрозы для территории Соединенных штатов Америки, равно как и для территорий их союзников. По мнению многих аналитиков, гипотетическая корейская угроза для США в настоящее время утратила остроту и отходит на второй план. Многие западные эксперты единодушны в том, что на текущий момент роль самого опасного политического противника для США продолжает играть Россия, а не Северная Корея.

Ранее военным рукроводством США был зачитан доклад, в котором было отмечено, что на сегодня ядерный арсенал России является объективно самым мощным в мире и представляет главную потенциальную опасностть для США и их союзников.