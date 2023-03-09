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Аргументы Недели → Политика 13+

Ракетный пуск КНДР оценен военным руководством США как не представляющий угрозы

, 16:34

Представители американского командования заявили, что не усматривают угрозы в ракетном пуске, осуществленном КНДР.

В четверг власти Корейской народно-демократической республики сообщили о произведённом в стране ракетном пуске. В свою очередь, представители военного руководства США выразили убеждение, что данное действие КНДР не несёт никакой угрозы для территории Соединенных штатов Америки, равно как и для территорий их союзников. По мнению многих аналитиков, гипотетическая корейская угроза для США в настоящее время утратила остроту и отходит на второй план. Многие западные эксперты единодушны в том, что на текущий момент роль самого опасного политического противника  для США продолжает играть  Россия, а не Северная Корея. 

Ранее военным рукроводством  США был зачитан доклад, в котором было отмечено, что на сегодня ядерный арсенал России является объективно самым мощным в мире и представляет главную потенциальную опасностть для США и их союзников.

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