Военный эксперт Корнев: по запасам ядерного оружия Россия с большой вероятностью находится на первом месте в мире

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Источник: Известия

Военный эксперт Дмитрий Корнев прокомментировал доклад американской разведки, в котором говорится, что российский ядерный потенциал мощнейший в мире.

По словам специалиста, Россия действительно с большой вероятностью находится на первом месте в мире по запасам ядерного оружия.

«По количеству боеприпасов — вполне может быть, особенно если говорить о хранящихся. По количеству развернутых мы идем где-то вровень с США это то, о чем говорил договор СНВ», — сообщил «Известиям» Корнев.

Также эксперт сообщил, что у России большое количество тактического ядерного оружия. По его словам, суммарно должно быть около «нескольких тысяч». Такого объема нет ни у одного государства, считает Корнев.