Депутат Госдумы Алексей Чепа о высказывании Олафа Шольца о сроках украинского конфликта

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Источник: RT

В беседе с RT первый 1-й заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова Федерального канцлера Германии Олафа Шольца о том, что украинский конфликт будет продолжаться еще длительное время.



По мнению депутата, заявление связано с тем, что «сама система альянса НАТО построена на том, что враг у них только один сегодня — это Россия».

Парламентарий заявил, что Запад получает «огромные дивиденды» и будет «использовать все возможные пути, чтобы конфликт продолжать».

Ранее Олаф Шольц высказал опасение, что конфликт на Украине продлится ещё долгое время.

Он отметил, что исходя из этого, Германии необходимо поставить производство вооружений и боеприпасов на постоянную основу.



