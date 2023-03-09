Лавров: договоренность по зоне безопасности на Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировала Украина

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Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Договоренность по зоне безопасности на Запорожской атомной электростанциям была близка, однако соглашение заблокировала Украина. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Договоренность по зоне безопасности на ЗАЭС была близка, но ее заблокировал Киев», — процитирован Лавров в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также отечественный дипломат указал на то, что ни о какой «демилитаризации» станции речи никогда не шло.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Лавров назвал стыдными попытки западных СМИ возложить ответственность за диверсию, произошедшую на газопроводах «Северный поток», на неких украинских олигархов.