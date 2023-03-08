Директор разведки США Хейнс: Китай оказывает помощь Москве в контексте спецоперации

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Источник: ТАСС

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Фото: Freddie Everett/globallook.com

Национальная разведка США видит наращивание сотрудничества Москвы и Пекина, в том числе в контексте спецоперации, которую Россия ведет в Украине. Об этом на слушаниях в сенатском комитете Конгресса США в среду заявила директор Национальной разведки Эврил Хейнс.

В своем докладе она отметила, что глубину сотрудничества Москвы и Пекина нельзя сравнить с союзничеством внутри НАТО, но, тем не менее, по ее оценке, «идет наращивание [взаимодействия] во всех секторах».

«Мы видим, что они [Китай] оказывают помощь России в контексте конфликта», - сказала она. При этом, по ее словам, помощь оказывается «не публично», так как это связано с «рисками для репутации».

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган утверждал, что Пекин не поставляет оружие ни Москве, ни Киеву.