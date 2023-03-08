Постпред России в Вене Ульянов: западные страны не готовы к завершению переговоров по восстановлению СВПД

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что западные страны не готовы к завершению переговоров по восстановлению СВПД, и это мешает устранить основания для беспокойства вокруг ядерной программы Ирана.
«Иран обвиняют в блокировании завершения переговоров по восстановлению СВПД. Но не готовы к этому именно западные страны. Если бы они перестали препятствовать процессу, основания для озабоченностей вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены», - цитирует слова Ульянова официальный Telegram-канал постпредства России при международных организациях в Вене.
Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что СВПД не имеет альтернатив, все остальные планы — бездейственны.