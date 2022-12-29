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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал спекуляциями альтернативы СВПД

, 08:38 Источник: РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал спекуляциями альтернативы СВПД
MFA Russia/via Globallookpress.com

Относительно ситуации в Иране СВПД не имеет альтернатив, все остальные планы — бездейственны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

СВПД — это соглашение по ядерной программе в Иране, в котором помимо страны участвуют ещё 5 государств. 

Лавров подчеркнул, что план не имеет альтернатив, а все остальные варианты вроде «плана Б» — спекуляции, которые приведут к разворачиванию военного конфликта. 

Также глава внешнеполитического ведомства напомнил о Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая была предложен в качестве меры для нормализации обстановки вокруг Ирана на долгий срок.

Ранее представитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отказывается вести диалоги на основе «формулы мира» главы Украины Владимира Зеленского.

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