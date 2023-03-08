Боррель предложил использовать один миллиард евро из Еропейского фонда мира для срочной поставки боеприпасов Украине

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Источник: РИА Новости

Глава евродипломатии Жозеп Боррель. Фото: Lev Radin/globallook.com

Глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением использовать один миллиард евро из Европейского фонда мира на срочную поставку боеприпасов Украине, сообщает в среду «РИА Новости».

По его словам, решение по этому поводу будет принято 20 марта на встрече глав МИД и Минобороны стран Евросоюза.

«Я предложил выделить новый пакет поддержки на экстренные нужды для поставок боеприпасов Украине из имеющихся запасов. На эти нужды я предложил выделить один миллиард евро из Европейского фонда мира», - сообщил Боррель.

По его оценке, еще один миллиард евро для нужд Украины потребуется в «среднесрочной перспективе».

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обратилась с призывом к союзникам оказать «массовую и быструю» помощь Украине, для того чтобы она могла перейти в контрнаступление.