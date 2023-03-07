Глава МИД Франции Колонна призвала партнеров к оказанию массовой военной помощи Украине для контрнаступления

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

глава МИД Франции Катрин Колонна, IMAGO/Thomas Imo

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала партнеров к "массовой и быстрой" военной помощи Киеву, чтобы не только помочь ВСУ выстоять, но также дать им возможность начать контрнаступление.

Катрин Колонна в рамках заседания Комиссии по международным делам Нацсобрания Франции обратила внимание на то, что необходимо проследить за тем чтобы помощь западных государств отвечала потребностям Украины.

Глава французского МИД подчеркнула, что сейчас Киеву больше всего нужны системы противовоздушной обороны и новые боеприпасы.