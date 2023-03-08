Генсек ООН Гутерреш заявил в Киеве о важности продолжения зерновой сделки для глобальной продовольственной безопасности

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что необходимо продлить черноморскую зерновую инициативу, так как экспорт российского и украинского продовольствия крайне важен для глобальной продбезопасности и снижения цен на продукты.

«Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания», - приводят слова генсека РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Гутерреш обсудили в Киеве продление зерновой сделки.