Генсек ООН Гутерреш заявил в Киеве о важности продолжения зерновой сделки для глобальной продовольственной безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что необходимо продлить черноморскую зерновую инициативу, так как экспорт российского и украинского продовольствия крайне важен для глобальной продбезопасности и снижения цен на продукты.
«Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания», - приводят слова генсека РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Гутерреш обсудили в Киеве продление зерновой сделки.