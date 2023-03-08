Вице-спикер Совфеда Косачев: иностранное вмешательство с целью пресечь принятие закона об иноагентах в Грузии остаётся непонятным

Аргументы Недели → Политика 13+

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Константин Косачев, вице-спикер СФ, заявил в своём Telegram-канале, что стремление Грузии установить закон об иноагентах понятно, однако неясность заключается в иностранном вмешательстве в этот процесс.

«Стремление грузинских парламентариев принять такой же закон вполне понятно. Непонятным остается иностранное вмешательство в чисто внутренний законодательный процесс, который направлен на пресечение этого самого иностранного вмешательства», - сообщил Косачев.

Сенатор указал на то, что Вашингтон и Брюссель больше всего протестуют против контролирования, однако именно американский закон об иноагентах предусматривает самые жесткие меры за иностранное вмешательство.

Ранее премьер Грузии заявил, что «закончилось время, когда политики и власть служили интересам иностранных государств».