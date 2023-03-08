Захарова подвергла критике статью журнала Spiegel «Женщины за Путиным» за цинизм и «омерзительные штампы»

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Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «изобилущей омерзительными сексистскими штампами» опубликованную 8 марта немецким журналом «Шпигель» статью «Женщины за Путиным».

По мнению Захаровой, автор публикации, героинями которой стали российские женщины - политики, госслужащие, журналистки, ученые, солдатские матери, - собрала в одном месте небывалое количество «чуши, безграмотного вранья и клише».

Особый цинизм Захарова увидела в описании солдатских матерей, у которых, по словам автора статьи, «мозги начисто промыла пропаганда».

«Видимо, запамятовала немка, что сыновей солдатских матерей убивают из того самого оружия, которое киевскому режиму поставляет в том числе и немецкое правительство», - подчеркнула Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с днем 8 Марта.