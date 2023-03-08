Генсек НАТО Столтенберг: неизвестно кто стоит за диверсией на «Северных потоках»

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Район, где произошел инцидент на «Северных потоках», Danish Defense Ministry / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО пока не знают, кто причастен к подрыву «Северных потоков», расследование будет продолжаться.

«НАТО не знает, кто взорвал «Северные потоки», - цитирует слова генсека агентство Ruptly.

Столтенберг отметил, что расследование диверсии будет продолжаться на национальном уровне и посоветовал только после его завершения определять виновных.

Ранее издание Politico со ссылкой на слова конгрессмен США сообщило, что к диверсии на «Северных потоках» возможно причастны люди, связанные с Украиной.