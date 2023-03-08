Столтенберг не исключил перехода Бахмута под контроль российских войск в ближайшие дни

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Источник: ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/globallook.com.

Не исключено, что украинские подразделения в ближайшее время оставят Бахмут (российское название Артемовск), однако это не станет переломным моментом в боевых действиях. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях неформальной встречи глав министров обороны стран альянса. Во встрече также принимает участие глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Столтенберг подчеркнул при этом, что сложная ситуация вокруг Бахмута свидетельствует о необходимости ускорить предоставление военной помощи Киеву.

«Мы не можем исключить, что Бахмут падет в течение ближайших дней. Это необязательно станет переломным моментом в войне, но это подтверждает необходимость оказания срочной помощи Украине», - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Накануне стало известно о встрече главкома ВСУ Залужного с военным командованием США, Великобритании и Польши. Речь на ней шла, в том числе, о ситуации в Бахмуте.