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Главком ВСУ Залужный встретился с военным руководством США, Польши и Великобритании, чтобы обсудить ситуацию вокруг Бахмута

, 23:29 Источник: РИА Новости

Главком ВСУ Залужный встретился с военным руководством США, Польши и Великобритании, чтобы обсудить ситуацию вокруг Бахмута
Фото: телеграм-канал Валерия Залужного.

Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о том, что встретился во вторник с командующим вооруженных сил США в Европе Каволи, начальником британского генштаба Радакином и главой генштаба Войска польского Анджейчаком. О встрече, которую он назвал «очень важной для Украины» Залужный написал в своем телеграм-канале.

«В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на восточном направлении. В частности, о ходе событий в Бахмуте [Русское название - Артемовск]», - сообщил главком ВСУ.

Также, по его словам, военачальники обсудили военную помощь Киеву, включая дальнобойное оружие, и подготовку украинских военнослужащих.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут.

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