Зеленский: отступление из Бахмута открыло бы дорогу россиянам на Славянск и Краматорск

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Источник: ТАСС

Бахмут (Артемовск) . Фото: Ashley Chan/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN объяснил, почему украинские войска не могут оставить Бахмут (русское название — Артемовск). По его словам, это открыло бы дорогу к другим украинским городам.

«Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы отправиться в Краматорск, они могли бы отправиться в Славянск. Это открыло бы им дорогу после Бахмута на другие города Украины донецкого направления», - пояснил Зеленский.

Он также добавил, что украинское командование не допустит окружения подразделений, которые держат оборону в Бахмуте.

«Мы должны в первую очередь думать о своих людях. Никто не должен быть окружен. Это очень важно», - сказал украинский лидер.

Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске в настоящее время находится группировка ВСУ из 20 тысяч человек.