Евгений Пригожин: в Артемовске находятся до 20 тысяч военных Украины, идут тяжелейшие бои

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Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

На территории расположенного в Донбассе города Артемовска (украинское название — Бахмут) в настоящий момент находятся до 20 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, идут тяжелейшие боестолкновения. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил российский предприниматель Евгений Пригожин.

«В Артемовске находится до 20 тысяч бойцов ВСУ, идут тяжелейшие бои, сообщил Пригожин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что бывший сотрудник американского Конгресса Брэндон Вайхерт высказал мнение, согласно которому битва под Артемовском — начало конца Украины.