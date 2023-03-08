The Guardian: Британия не сможет получать выгоду от поставок оружия Украине

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Флаг Великобритании, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Газета The Guardian со ссылкой на официальный документ сообщило, что военная промышленность Великобритании будет лишена возможности получать доход от увеличения затрат ЕС на вооружение для Украины.

Издание отмечает, что в Брюсселе готовится «массовый заказ» боеприпасов, но выгоду из него смогут извлечь только производители из Евросоюза и Норвегии, Британия будет лишена возможности сделать это.

Документ, к которому ссылается The Guardian, гласит, что странам Европейского союза предложат передать Украине запасы со своих складов, за это Брюссель впоследствии может возместить им до 90% стоимости поставок.

Ранее глава европейской дипломатии Боррель предложил главам Минобороны ЕС поставлять Украине боеприпасы, имеющиеся на складах Европы.