Глава европейской дипломатии Боррель предложил главам Минобороны ЕС поставлять Украине боеприпасы, имеющиеся на складах Европы

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель. Фото: Lev Radin/globallook.com

Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, сообщил, что сделал предложение министрам обороны стран ЕС передавать Украине боеприпасы прямиком со складов Европы, сократив время ожидания поставок.

Боррель информировал, что Евросоюзу необходимо использовать те боеприпасы, которые уже имеется на складах и «это можно сделать в течение нескольких недель».

«Украине нужно больше боеприпасов, речь идет о том, как поставить Украине то, что ей нужно сейчас», - сказал глава европейской дипломатии на встрече глав минобороны ЕС с участием генсека НАТО.

Ранее Spiegel информировал о трехэтапном плане увеличения поставок боеприпасов Украине, разработанном Еврокомиссией.