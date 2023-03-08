Глава Минобороны ФРГ Писторуис заявил, что принял к сведению информацию СМИ об «украинском следе» в подрыве «Северных потоков»

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глава Минобороны Германии Борис Писториус, Michael Matthey/dpa

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что данные, предоставленные СМИ о причастности украинской группировки к диверсии на «Северных потоках» были им приняты к сведению, однако теории он комментировать не намерен.

«Всегда интересно читать такие исследования и я с большим вниманием принял их к сведению. Но мы должны подождать с гипотетическими комментариями, вроде «что было бы, если», - прокомментировал Писториус публикации СМИ о возможном участии украинской группировки в диверсии на «Северных потоках».

Ранее сенатор Пушков назвал неудачной попыткой дезинформации статью NYT о диверсии на «Северных потоках».