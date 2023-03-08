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президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Появившаяся недавно информация о причастности проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков» подтверждает то, что президент Украины Владимир Зеленский – марионетка ЦРУ. Об этом сообщил французский политик и экс-европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.

Политик заявил, что данные, предоставленные газетами Die Zeit и New York Times, об участии проукраинской группировки в диверсии на газопроводах «Северный поток» подтверждают у Зеленского статус марионетки ЦРУ и военное воздействие НАТО.

Ранее Песков заявил, что публикации о диверсии на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ.