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Песков заявил, что публикации о диверсии на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ

, 07:41 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что публикации о диверсии на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами в среду, что публикации о диверсии на "Северных потоках" являются скоординированным вбросом в СМИ. 

Дмитрий Песков назвал явным то, что авторы теракта на газопроводах хотят отвлечь внимание. Пресс-секретарь Владимира Путина также выразил мнение, что акционеры "Северного потока" должны требовать проведения расследования с участием всех, кто способен пролить свет на случившееся.  Песков заметил, что это все "пахнет чудовищным преступлением".

Напомним, издание The New York Times, ссылаясь на разведданные, сообщило вечером во вторник, 7 марта, что диверсию на газопроводах "Северный поток" ранее осуществила некая проукраинская группировка.

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