Глава крымского парламента Константинов связал безопасность РФ с лишением Украины выхода к Черному морю

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Источник: РИА "Новости"

Крым, Serguei Fomine / globallookpress.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов в среду, 8 марта, выразил мнение, что Украину необходимо лишить выхода к Черному морю – это может дать гарантии безопасности Крыму и новым регионам РФ.

Владимир Константинов напомнил, что целями спецоперации обозначены денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, в Крыму полагают, что демилитаризация без взятия Одессы под контроль, а также без лишения Украины выхода к акватории Черного моря будет неполной.

Глава крымского парламента выразил уверенность в том, что никакой другой вариант не даст полуострову и новым российским регионам гарантированной безопасности.