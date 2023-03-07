Глава парламента Крыма Константинов: на полуострове Киев будет делать то, что мы ему позволим

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Источник: РИА Новости

Владимир Константинов, Telegram/t.me/va_konstantinov

Комментирую для РИА Новости планы Украины по изоляции Крымского полуострова, глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Киев будет делать ровно то, что ему позволит Россия, поэтому необходимо не позволить ничего.



«На гадости они мастера. Нам нужно быть бдительными, начеку должны быть все профильные службы. Повторю, они будут делать ровно то, что мы им позволим. Нам надо не позволить им по возможности ничего», - сообщил Константинов.

Он отметил, что относиться к заявлению Киева о рассмотрении планов по блокаде Крыма легкомысленно не стоит, хотя они и звучат фантасмагорично и бессмысленно.

Ранее крымский депутат Гемпель назвал бессильной злобой угрозу Киева устроить блокаду полуострова.