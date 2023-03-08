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Рогов заявил, что ВСУ могут решиться на наступление в Запорожской области, когда появится листва

, 08:41 Источник: РИА "Новости"

Рогов заявил, что ВСУ могут решиться на наступление в Запорожской области, когда появится листва
украинский военный, Kay Nietfeld/dpa

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром в среду, 8 марта, выразил мнение, что ВСУ могут решиться пойти в наступление на регион при наличии трех факторов.

Владимир Рогов отметил, что для начала наступления украинским войскам сначала придется накопить у российских границ группировку, состоящую минимум из сорока тысяч боевиков. Кроме того, они должны будут стянуть достаточное количество боевой техники, в частности, поставляемой странами Запада. Третий фатор – появление листвы в лесополосах, что позволит солдатам перемещаться и прятать технику.

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