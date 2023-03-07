Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 7 марта, провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщили в Кремле.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин на встрече с Евгением Балицким обсудил ряд вопросов, связанных с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, а также прочие аспекты текущей социально экономической ситуации.
Отмечается, что стороны затронули тему развития сельскохозяйственной отрасли.