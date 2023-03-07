Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким

, 20:50 Источник: РИА "Новости"

Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 7 марта, провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин на встрече с Евгением Балицким обсудил ряд вопросов, связанных с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, а также прочие аспекты текущей социально экономической ситуации.

Отмечается, что стороны затронули тему развития сельскохозяйственной отрасли.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram