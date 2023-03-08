American Conservative: США потребуется шесть лет на восполнение запасов переданных Киеву 155-миллиметровых снарядов

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Источник: РИА "Новости"

оружие, US Army/via Globallookpress.com

Издание American Conservative сообщило, что у США на восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов после передачи запасов украинской стороне может уйти до шести лет.

В материале отмечается, что если бы завтра вся помощь Украине закончилась, то Соединенным Штатам понадобилось бы чуть меньше шести лет, чтобы создать достаточное количество 155-миллиметровых снарядов для восполнения запасов до прежних уровней.

В статье говорится, что при запланированном росте производства до двадцати тысяч снарядов ежемесячно на восстановление уйдет не менее четырех лет.