Политолог Ли Хунтао заявил, что отношения России и Китая влияют на стабильность всего мира

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

Си Цзиньпин и Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Декан факультета международной политики института политологии и права Цзинаньского университета Ли Хунтао выразил мнение, что отношения России и Китая влияют на стабильность всего мира.

Ли Хунтао подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина касаются не только двух стран, но также мира и стабильности вокруг. Более того, по словам политолога, вместе Россия и Китай способны содействовать многополярности и демократизации государственных отношений.

Напомним, министр иностранных дел КНР Цинь Ган в рамках пресс-конференции накануне заметил, что чем нестабильнее мир, тем важнее для РФ и Китая поступательно развивать отношения.

Ли Хунтао, комментируя вышеуказанное заявление, подчеркнул, что речь идет о крупных глобальных державах, которые на фоне хаотичного состояния в мире обладают высокой степенью взаимного доверия.