Байден и Макрон обсудили дальнейшую поддержку Киева и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

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Источник: РИА "Новости"

Джо Байден и Эммануэль Макрон, Leigh Vogel - CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном поддержку Украины, а также сотрудничество Вашингтона и Парижа в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в Белом доме.

В пресс-релизе уточняется, что Джо Байден и Эммануэль Макрон поговорили о поддержке Киева, в частности, они указали на приверженность продолжению помощи Украине в сфере безопасности и создания издержек для РФ.

Помимо сотрудничества США и Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, темой беседы лидеров двух стран стало реагирование на "вызовы со стороны Китая" международному порядку, который основан на правилах.