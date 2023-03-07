Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Вассерман: Познер понял, с чьей стороны намазано медом

, 17:45 ,

Вассерман: Познер понял, с чьей стороны намазано медом
globallookpress.com

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает высказывания журналиста Владимира Познера разумными. Такое мнение он высказал изданию “Аргументы недели”.

“Его слова звучат вполне разумно. Учитывая то, что он всегда чувствовал конъюнктуру, похоже, что если он заговорил таким образом, это значит, что он пришел к выводу - медом намазано с нашей стороны, причем густо. Он, много работавший в разных местах и с разными организациями, долго гадал, не испортит ли он отношения с кем-нибудь, кто ему впоследствии понадобится”. 

Ранее журналист Владимир Познер, который не высказывался о спецоперации на Украине, сказал, что США неправильно себя вели по отношению к России после развала СССР, высказал свое мнение о причинах начала конфликта на Украине. По его мнению, президент России пытался не пустить Украину в НАТО.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Общество

Собянин: Московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Московские врачи провели более 10 тысяч операций на территории ДНР и ЛНР. В ходе посещения филиала №1 городской поликлиники №8 Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с женщинами-медиками врачами и медсестрами, участвующими в оказании медицинской помощи на новых территориях России и тепло поблагодарил их за труд, профессионализм, за готовность прийти на помощь к больным всегда.