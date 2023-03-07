Вассерман: Познер понял, с чьей стороны намазано медом

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает высказывания журналиста Владимира Познера разумными. Такое мнение он высказал изданию “Аргументы недели”.

“Его слова звучат вполне разумно. Учитывая то, что он всегда чувствовал конъюнктуру, похоже, что если он заговорил таким образом, это значит, что он пришел к выводу - медом намазано с нашей стороны, причем густо. Он, много работавший в разных местах и с разными организациями, долго гадал, не испортит ли он отношения с кем-нибудь, кто ему впоследствии понадобится”.

Ранее журналист Владимир Познер, который не высказывался о спецоперации на Украине, сказал, что США неправильно себя вели по отношению к России после развала СССР, высказал свое мнение о причинах начала конфликта на Украине. По его мнению, президент России пытался не пустить Украину в НАТО.