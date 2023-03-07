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Британский парламент заявил о сокращении объемов боеприпасов в стране до «опасно низкого уровня» из-за поставок Украине

, 15:43 Источник: ТАСС

Британский парламент заявил о сокращении объемов боеприпасов в стране до «опасно низкого уровня» из-за поставок Украине
Британский танк Challenger 2. Фото: UK Ministry of Defence/globallook.com

Восполнение объема боеприпасов в Великобритании по окончании украинского конфликта может занять порядка десяти лет. Их сокращение вследствие масштабных поставок Киеву угрожает национальной безопасности королевства. Об этом сказано в докладе комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании, который оказался в распоряжении Sky News.

В докладе утверждается, что Британия, как и другие партнеры по НАТО «допустили сокращение запасов боеприпасов до опасно низкого уровня». В связи с этим в нем указывается на необходимость разработки плана по скорейшему их восполнению.

«Неспособность восполнить британские запасы <...> ставит под угрозу наши возможности не только по снабжению Украины, но и по сдерживанию любых угроз нашей собственной безопасности», - говорится в докладе.

Ранее сообщалось о призыве британского премьера Риши Сунака к лидерам G7 о поставках Украине дальнобойного оружия. 

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