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Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украинская армия усиливает свою группировку на территории расположенного в Донбассе города Бахмута с целью предотвращения полного окружения данного населенного пункта. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Андрей Марочко, бывший подполковник Луганской народной республики.

«Командование Вооруженных сил Украины усиливает группировку своих войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) в ДНР, чтобы предотвратить полное окружение города российскими силами. Об этом нам сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, боец ВСУ спрогнозировал в беседе с AFP, что Бахмут «падет».